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NCC核准東森財經新聞台換照 勞動權益納入編輯室公約

2024/4/3 17:13
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（中央社記者蘇思云台北3日電）東森電視申請換發「東森財經新聞台」衛星廣播電視執照討論案，NCC今天表示，決議以附加附款方式許可換照，要求把勞動權益納入編輯室公約，進一步確保新聞專業自主。

東森財經新聞台6年執照即將在今年4月16日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議東森電視申請換發「東森財經新聞台」衛星廣播電視執照討論案，決議以附加附款方式許可，

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，各新聞台都有編輯室公約，東森原本的編輯室公約已經有提到，公司不能以人事獎懲等不利新聞部員工的處分，來干預人員對新聞處理的不同觀點，這次則希望相關規範文字更明確，進一步要求把勞動權益納入編輯室公約，確保新聞專業自主。NCC對所有新聞台都有類似的一致性要求，可能在評鑑或換照時要求業者。

外界關心東森電視2018年時股權轉讓案有提出14項承諾，相關承諾執行情形。

翁柏宗表示，大家最關心的是6年投資新台幣9億元製播內容的承諾，當初承諾文字指出，東森電視在未來6年、即2018年到2024年1月底，要在每年既有製播內容的投資基礎上，額外每年新增1.5億元的經費，投資在戲劇、綜藝、兒少節目與國際新聞製播等，逐年提升本國節目自製比例與新播比例，改善品質內容。

翁柏宗表示，日前東森電視總經理徐瑞勇也有說明，對承諾的內容投資進度有信心，東森電視已經把投資執行情形與資料報到NCC，但是否達標與相關認定標準等，還要擇期另案討論認定。

NCC官員說明，委員會認為6年投資期間應該從2018年1月底開始計算，期限到今年1月底，查核時間到3月底，但東森電視主張2018年5月中才核准董監事變更案，6年期間應算到今年5月中截止。另外，究竟投資內容要在有線電視、還是網路播出也可以，還待委員會進一步認定。

NCC今天也審議民視營運計畫執行情形評鑑討論案，評鑑期間為2020年6月11日到2023年6月10日止，決議評鑑過關。（編輯：潘羿菁）1130403

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