北市中華電手機斷網災情 NCC：軟體更新無關地震
2024/4/3 15:05（4/3 15:15 更新）
（中央社記者蘇思云台北3日電）不少台北市民眾今天上午中華電信手機網路出現訊號不穩狀況，NCC表示，中華電信今天進行行網核心網路切換與軟體更新，目前已完成作業，可能短時間讓民眾感覺到通訊不良，主要是影響台北地區，跟地震無關。
根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，花蓮跟宜蘭地區基地台受到影響，但台北市不少民眾上午使用中華電信手機網路時也出現網路不穩狀況，引發各界揣測。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，對於北市中華電信斷網問題，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，在向業者了解後，證實這跟地震影響基地台是不同的兩件事，中華電信今天進行行動通訊核心網路切換與軟體更新，目前已完成作業。
翁柏宗說，中華電信軟體更新可能短時間讓民眾感覺到手機通訊不良，影響時間跟範圍可能是在台北地區上午時段，固網部分並沒有任何影響。（編輯：林淑媛）1130403
延伸閱讀花蓮強震部分基地台停電 手機斷網災情不少不斷更新／花蓮地震規模7.2市區樓房傾斜 累計4死711傷全台災情一覽不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛資訊及活動異動花蓮地震網傳新北停班停課 新北：不實訊息 今正常上班上課圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
- 北市中華電手機斷網災情 NCC：軟體更新無關地震2024/04/03 15:05
- 2024/04/03 10:24
- 2024/04/02 14:34
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
強震影響三大電信172個基地台 NCC：估今天可修復