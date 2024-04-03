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北市中華電手機斷網災情 NCC：軟體更新無關地震

2024/4/3 15:05（4/3 15:15 更新）
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中華電信招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北3日電）不少台北市民眾今天上午中華電信手機網路出現訊號不穩狀況，NCC表示，中華電信今天進行行網核心網路切換與軟體更新，目前已完成作業，可能短時間讓民眾感覺到通訊不良，主要是影響台北地區，跟地震無關。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，花蓮跟宜蘭地區基地台受到影響，但台北市不少民眾上午使用中華電信手機網路時也出現網路不穩狀況，引發各界揣測。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，對於北市中華電信斷網問題，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，在向業者了解後，證實這跟地震影響基地台是不同的兩件事，中華電信今天進行行動通訊核心網路切換與軟體更新，目前已完成作業。

翁柏宗說，中華電信軟體更新可能短時間讓民眾感覺到手機通訊不良，影響時間跟範圍可能是在台北地區上午時段，固網部分並沒有任何影響。（編輯：林淑媛）1130403

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