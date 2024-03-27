NCC：民營銀行可申請商用短碼防詐 機制有望4月上路

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC今天表示，電信業者初步共識可用長度5碼的商用短碼，發展「68XYZ」形式，提供銀行業申請短碼，以北富銀代碼012為例，未來若申請短碼可為「68012」。這項機制有望4月上路，並未強制銀行使用，後續需視業者間商業協商。

數位部去年9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，發送訊息號碼顯示為111，降低簡訊詐騙風險，數位部本週已邀公營行庫開會，討論採購導入111簡訊細節。國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注民營銀行是否可申請使用商業短碼。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，委員會認為商業短碼屬於商業機制、由企業去洽談，不具有強制性，NCC主要是作為橋樑，不會特別介入、也不會管業者間如何談判簡訊收費等。

翁柏宗表示，目前看起來電信業者、簡訊代發業者之間，初步共識認為可用5碼為原則，發展類似「68XYZ」形式的商用短碼，主要是以68開頭，後面3碼則使用金融業的代碼。以北富銀代碼為012為例，未來若使用這類機制就是可申請用「68012」，純網銀將來銀行代碼為823，未來可申請商用短碼為「68823」。

翁柏宗強調，最後商業短碼如何運作，也還要聽電信業、金管會、銀行公會、數位部等意見。這項機制4月有機會上路，原則上初期採試辦，實際情形還是要看業者商業協商結果而定。

未來商用短碼是否可能發展到其他行業來申請，翁柏宗表示，目前是考量銀行業發OTP（一次性密碼）簡訊的需求較大。銀行若申請商用短碼，這組號碼具唯一性、不可篡改等特性，未來只有這家業者可用這組號碼發訊息。（編輯：潘羿菁）1130327