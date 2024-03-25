黑莓卡爭議 NCC：可進行技術驗證強化管理

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（中央社記者蘇思云台北25日電）國外漫遊預付卡（俗稱黑莓卡）外界憂容易成為詐騙集團使用工具，NCC今天表示，黑莓卡議題跟電信業密集討論，可利用技術進行資料驗證，類似KYC概念，後續也還需要跨部會聯防處理，相關措施仍在打詐專法討論中。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、內政部、數位部就「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形與成效進行專題報告，並備質詢。

國外漫遊門號卡（俗稱黑莓卡），並不是由台灣的電信業者以台灣門號所提供的電信服務，是電信業者跟其他國家電信事業間，依全球行動通訊系統協會（GSMA）標準規範所簽訂的國際漫遊協議，由於溯源不易，外界憂心容易成為詐騙集團使用工具。國民黨立委王鴻薇質疑，詐騙案件數仍多，關注各部會有哪些措施，國民黨立委林思銘也關心黑莓卡處理狀況。

NCC副主委翁柏宗表示，NCC目前針對國際語音來話都有攔阻跟語音警示，已達到成效。現在詐騙手法不斷翻新，結合電信公司持續精進措施，關於國際漫遊黑莓卡，近期也都密集跟電信業討論，技術上可以驗證，確實未來可以源頭阻絕黑莓卡。

翁柏宗會後受訪時指出，打詐源頭管理政策，並非針對所有國際漫遊服務都要管制，而是針對經犯罪偵防機關通知「詐欺高風險地區」的國際漫遊服務。

翁柏宗指出，NCC跟電信業者交流討論後，可利用技術上在電信業者端進行資料驗證，類似KYC（Know your customer）的概念。目前先確認技術可行，後續還需要跨部會聯防處理，例如由移民署資料分享，目前相關措施規範仍在打詐專法討論中。（編輯：黃國倫）1130325