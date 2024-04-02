5G戶數拉抬 電信業ARPU達471.5元衝近5年新高

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（中央社記者蘇思云台北2日電）兩大電信合併案去年底正式生效，電信業邁向「新三國」時代，隨著5G戶數增加到839萬用戶，帶動2023年第4季電信業行動通訊每戶平均收入（ARPU）連續5季走升，季增新台幣4.6元到471.5元，創下近5年新高。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布2023年第4季行動通訊市場統計，台灣行動通訊市場整體營收達424.3億元，季增2.5億元。

NCC統計顯示，台灣行動通訊用戶數為2985.2萬用戶，季減25.5萬用戶。其中，月租型2438.3萬用戶，季減6.3萬用戶；預付型為547萬用戶，季減19.1萬用戶。如果觀察用戶所選資費，4G用戶數為 2146.2萬用戶，季減61.4萬用戶；5G用戶數為839萬用戶，季增35.9萬用戶。

觀察3大電信用戶數變化，中華電信戶數達1121.9萬戶，穩坐第一，去年底因電信合併案生效後，台灣大哥大、遠傳電信用戶數也「大進補」，台灣大哥大躍升到955.8萬戶，居第二大，遠傳電信也增至907.5萬戶，整體三大電信戶數排名仍維持不變。

至於電信業最關切的ARPU，2014年4G服務推出後，4G服務的ARPU曾達1000多元，後來隨著市場競爭，ARPU逐年下滑，隨著5G戶數持續增加，ARPU在2021年開始止滑反轉，產業逐漸回歸正向循環。目前行動通訊ARPU為471.5元，季增4.6元，已經連續5季上揚，創下2019年首季以來新高。

不過，電信三雄因合併案呈現不同態勢，其中，中華電ARPU季增4.6元、達510元，由於被合併的台灣之星與亞太電信提供較多低資費方案，因此台灣大哥大跟遠傳電信去年12月合併案生效後，兩業者第4季ARPU皆呈季減，台灣大哥大季減7.8元到455.4元，遠傳電信季減10.8元到490.9元。

NCC指出，行動通訊語音話務量為18億分鐘數，季減1.5億分鐘數；以撥打語音型態話務量來看，主要以網內8.9億分鐘數比重最高，其次依序為撥打市話4.3億分鐘數，網外4億分鐘數，國際去話560萬分鐘數，國際漫遊108.9萬分鐘數。（編輯：林淑媛）1130402