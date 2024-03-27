NCC通過北都營運改善計畫 負債比限期2025年降至80%

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC今天通過有線電視系統北都數位評鑑改善計畫，包括要求做好訂戶查詢合約辦理進度外，也要改善財務，要求北都數位負債比要從2022年的88%、2025年要下降到80%，若屆時負債比未改善，就必須增資。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天討論台北市有線電視系統北都數位營運計畫執行情形的評鑑限期改善計畫討論案，決議通過改善計畫。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，針對系統每3年評鑑一次，北都數位先前評鑑期間為2018年5月8日到2021年5月7日，當時要求北都提出限期改正計畫，包括今年6月要提供訂戶在網頁查詢合約方案辦理進度，用戶首年優惠方案到期後要調整收視費改善公司財務，也要求負債比限期改善。

NCC官員說，北都2021年、2022年負債比分別為101%跟88%，先前也曾減資再增資。委員會關注財務上如何開源節流，要求北都數位如果負債比2025年沒有下降到80%，就必須增資改善。

NCC說，北都數位過去低價競爭進而影響財務，北都數位提到是攬客手段之一，但合約到期後會正常經營、也會調整資費方案，寬頻服務會持續提升戶數、增加黏著度，員工人數會在不影響客服下、精簡人力，客服會從現在40人增加到46人，運作方式應屬合理。

根據NCC資料，北都數位目前有線電視戶數9.5萬戶、寬頻用戶7.4萬戶。（編輯：潘羿菁）1130327