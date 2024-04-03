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地震2破管機組尚未回歸 台電：夜尖峰備轉率仍達9%

2024/4/3 20:40
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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮近海上午發生規模7.2地震，全台劇烈有感。台電盤點，線路跳脫部分皆已恢復，但仍有2部破管機組尚未回歸，不過由於實際夜尖峰負載較低，夜尖峰備轉容量率仍達9%，供電穩定。

花蓮東部海域上午發生芮氏規模7.2強震，第一時間雖造成部分電源跳脫，減少約320萬瓩的供電能力，但電力系統穩定，未觸發低頻率卸載機制。

截至晚間7時，曾停電戶數為37萬1869戶，經台電全力出動超過5000人、上千部機具與車輛投入搶修，多數都已復電，目前仍停電戶數1476戶。

電源部分，共8部機組跳脫，經過搶修，目前停機機組剩下和平電廠1號、2號機，影響約120萬瓩，其中1部已排定歲修；以及中台中電廠8號機，影響52萬瓩。電網部分，161kV線路跳脫5回線路、69kV線路跳脫9回線路，皆已全數復電。

台電原預估今天夜尖峰負載介於3150至3200萬瓩，實績值略降至3090萬瓩，備轉容量278萬瓩、備轉容量率達9%。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，餘震估會持續數日。（編輯：張若瑤）1130403

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