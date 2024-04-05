花蓮中華國小臨時據點 遺失健保卡免費製發至4/7

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）強震重創花蓮，造成房屋傾斜等多起事故，民眾倉皇避難逃生，貴重物品遺留建物中。健保署今天說，即起至7日，在花蓮市中華國小設臨時服務台，協助免費製發健保卡及就醫諮詢。

4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，撼動全台釀多起傷亡，尤以花蓮受創最深。

中央健康保險署今天發布新聞稿表示，因應0403花蓮強震致使房屋傾斜等多起意外事故，民眾避難逃生遺失健保卡，健保署東區業務組4日及5日，於花蓮市中華國小、吉安鄉化仁國中的災民收容所設置臨時服務台，協助災民製發免費健保卡及健保就醫相關諮詢。

服務時間為每天早上8時至下午5時30分。東區業務組副組長羅亦珍接受媒體電訪說明，中華國小據點將延長服務到這個禮拜天、也就是7日，至於化仁國中據點，因配合地方戶政單位作業，今天服務時間結束後將一併撤退。

羅亦珍說，昨天約有16名民眾來補辦健保卡，大人、小孩都有，其中包括北濱街半倒大樓的住戶。（編輯：陳政偉）1130405