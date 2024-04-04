花蓮砂卡礑步道1家5口失聯 家屬著急尋人

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮3日發生規模7.2強震，消防搜救人員連2天在持續救出受困民眾，截至今天晚間8時仍有15人失聯，含4名外籍人士，其中砂卡礑步道1家5人失聯，家屬著急尋人。

砂卡礑步道坍方嚴重，有獲救外籍人士向搜救人員表示，三間屋附近土石滑動嚴重，有目睹1家5口受困，家屬也在臉書上著急尋人；另有新增1名22歲胡姓女子在小錐麓步道失聯通報。

搜救人員今天指出，今天已在砂卡礑步道來回搜尋3遍，沿途沒有發現失聯民眾，明天將帶著搜救犬加強搜索。

搜救人員指出，中橫公路明天重點搜救地點為砂卡礑步道、綠水合流露營區受困18人及九曲洞受困10人。

根據警消獲報資訊，截至今天晚間8時，花蓮失聯人數共15人，除了砂卡礑、小錐麓步道共6人，還有中和礦場1人、秀林鄉露營夫妻2人、豐濱鄉劉姓男子及洛韶1人。

外籍人士包含1名印度籍、2名新加坡籍及1名加拿大籍Ｍastroianna Lapointe Nicolas，目前尚無法掌握4人確切位置，也聯繫不上。（編輯：李亨山）1130404