清明連假首日國道局部路段紫爆 車速20公里以下

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今天是清明連假第1天，國道南向路段一早就塞車，局部路段還出現紫爆，車速不到20公里。

根據高速公路局上午7時15分路況資訊，國道1號南向中壢到楊梅車速14公里、國1湖口路段19公里、國道3號南向土城到鶯歌車速13公里；車速40公里以下路段還包括國1楊梅到湖口、湖口服務區到竹北、南屯到彰化；國3中和到土城、三重到高原、寶山休息站到香山。

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高公局預估今天國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局說，受花蓮地震影響，預期國5旅次需求略降，取消國5號今天及明天的石碇、坪林入口匝道封閉措施，其他疏導措施仍維持，包括清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口。清晨5時至中午12時，西部國道南向高乘載等。（編輯：李錫璋）1130404