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花蓮地震434校受災 損失估達4.7億元

2024/4/4 13:09（4/4 13:46 更新）
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花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部長潘文忠（前排右2）4日到東華大學瞭解災損情形。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年4月4日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部長潘文忠（前排右2）4日到東華大學瞭解災損情形。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年4月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部目前統計有434校受災，損失突破新台幣4.7億元。教育部表示會全力協助校舍搶修，讓學生8日返回安全的校舍上課。

教育部校安中心截至今天上午9時統計全國各級學校災損狀況，總計有434校回報，初估損失金額4億7244萬元（各校回報數字，有待後續勘查）。

行政院院長陳建仁、副總統當選人蕭美琴、教育部長潘文忠等人今天前往花蓮縣災害應變中心、東華大學、花蓮女中等地，瞭解學校災損與復原工作。

教育部中午發布新聞稿指出，先前傳出失聯的6名東華大學學生，學校人員已聯繫上，6人位於花蓮縣秀林鄉洛韶附近民宿，目前安全。

至於東華大學理工學院一館4樓實驗室火警，教育部指出，目前火勢已撲滅，損害控制在理工學院一館D棟，已協調鄰近大學支援教學實驗，並由教育部補助經費協助學校重建實驗室、教室及所需設備，恢復教學功能。

花蓮女中校舍在地震中受損嚴重，教育部轉述陳建仁到現場瞭解情況後表示，會盡全力協助學校整建學生活動空間，並盡快恢復學生正常生活，在學校好好學習。

教育部國教署已成立專案小組，依據「國教署補助國民中小學充實設施設備作業要點」規定，核定補助花蓮縣政府1000萬元，作為學校緊急搶修復原使用，讓無校舍安全疑慮的學校，都可在連續假期後4月8日可返校上課。（編輯：陳政偉）1130404

花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮女中受損嚴重。教育部4日表示，會盡力協助學校整建學生活動空間，盡快恢復學生正常生活。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年4月4日
花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮女中受損嚴重。教育部4日表示，會盡力協助學校整建學生活動空間，盡快恢復學生正常生活。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年4月4日
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