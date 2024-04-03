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花蓮強震新北4處工地 塔吊配重塊掉落、吊臂彎折

2024/4/3 21:24（4/3 21:49 更新）
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（中央社記者王鴻國新北3日電）花蓮強震不僅在新北造成住家地基淘空及印刷廠房崩塌災情外，另造成新莊及板橋4處建築工地出現塔吊配重塊掉落、吊臂彎折事故，對周遭用路人及住家安全造成威脅，幸無人受傷。

新北市工務局表示，受到花蓮強震影響，工務局獲報派員全面檢視，共有新莊區1處、板橋區3處的建築工地因地震，造成「塔吊」相關災情。

工務局表示，位於新莊中正路、中環路的某建案工地，因地震影響導致塔吊吊臂變形彎折，所幸無人傷亡，工地正在安排500噸及200噸大型吊車進行拆除。

工務局表示，板橋3處建築工地塔吊相關災情主要是塔吊配重塊掉落道路及鄰房，危及住家及用路人安全。首先是板橋實踐路某工地，配重塊砸破工程圍籬及鄰房，所幸無人傷亡，已勒令工地停工，進行鄰損修繕。

另外2處也都是塔吊配重塊掉落，分別是塔吊配重塊掉落基地內工務所及基地內樓板，所幸無人傷亡，工地已進行修繕，加固安全防護措施。（編輯：方沛清）1130403

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