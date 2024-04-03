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403花蓮地震11/239
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花蓮強震 新北土城社區鋼筋外露40餘戶疏散

2024/4/3 20:36（4/3 21:31 更新）
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新北市土城區員林街一處社區其中一棟大樓地下室3日受到地震影響，梁柱鋼筋裸露變形，整棟40餘戶住戶先疏散至市民活動中心，由土城區公所協助安置。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
新北市土城區員林街一處社區其中一棟大樓地下室3日受到地震影響，梁柱鋼筋裸露變形，整棟40餘戶住戶先疏散至市民活動中心，由土城區公所協助安置。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
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（中央社記者楊侃儒新北3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，劇烈搖晃全台有感；新北市土城區員林街一處社區中的大樓地下室柱子鋼筋外露，無人受傷，管委會緊急疏散40餘戶住戶等待安置。

事發社區所在的員林里里長蔡黃地告訴中央社記者，社區有9棟大樓、約400多戶，因地震影響，其中1棟大樓地下1樓柱子鋼筋外露，安全起見先行疏散所有住戶，交由結構技師做安全檢測。

蔡黃地說，經技師檢測後，其他8棟住戶可返家，而柱子鋼筋外露的大樓要補強，因此安排此棟40餘戶住戶先到市民活動中心，由土城區公所協助安置。

12樓的邱姓住戶表示，當時剛下大夜班返家，發現家中物品掉滿地，經過一早整理，下午社區通知疏散，就到活動中心等候安置；住4樓的葉姓住戶則說，收到社區通知後就向公司請假，由消防員陪同返家整理行李。

新北市消防局第五救災救護大隊組長王志傑表示，共出動3個大隊6個分隊，派遣40餘人協助住戶疏散。（編輯：蕭博文）1130403

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