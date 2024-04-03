花蓮強震新北多起災情 市府開設15場所收容269人

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（中央社記者高華謙新北3日電）花蓮強震全台有感，新北市也傳出多起災情。新北市府社會局目前針對新店、土城、蘆洲及中和區等4區受災戶，開設共15處收容場所，目前累積收容269人。

新北市府今天傳出多起災情，包括中和區連城路民宅、蘆洲區復興路民宅與土城區延和路社區柱子受損，以及新店區安泰路60巷內某社區8棟建築物地基下陷及道路坍等。

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新北市政府社會局表示，將協助受災民眾安置旅館相關費用，由災害準備金支應，除了市府與區公所提供民眾所需物資外，並結合慈濟基金會等民間團體，提供受災民眾相關物資。

新北市長侯友宜傍晚至板橋一處安置場所慰問受災民眾後，接受媒體聯訪。針對新北市民在花蓮受困狀況，他說，新北第一時間以全力救災為主，現場第一線人員正積極面對處理，至於是否有新北市民受困花蓮，市府積極協助中，有進一步消息會隨時說明。（編輯：方沛清）1130403