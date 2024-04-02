遭指契約變更打假球 民眾黨：限縮台智光優先租用權

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（中央社記者陳俊華台北2日電）台北市議員洪婉臻指柯市府就台智光案3次契約變更是「打假球」。民眾黨發言人吳怡萱今天說，洪婉臻是選擇性露出資訊，柯市府修約是限縮台智光優先租用權，問題源頭來自於不平等的母約。

吳怡萱下午透過媒體群組指出，民進黨籍台北市議員洪婉臻提到「台北市政府曾經在2012年、2015年、2019年進行3次契約變更，卻不改大方向僅只選擇性的變更小地方，形同打假球」。

吳怡萱說，洪婉臻是「選擇性」露出資訊，誤導社會大眾，前台北市長柯文哲時期的修約，反而是「限縮」台智光的優先租用權，在能做的範圍內做最大限度的努力。

吳怡萱表示，洪婉臻出示的圖表，出自於2019年台北市政府資訊局專案報告簡報，但洪婉臻卻刻意忽略同份簡報後方提及「優先租用本案網路服務」的規範，法律意見認為可能拘束各機關「非光纖網路」需求，北市府已與台智光協議明定「本案網路服務」限於光纖網路服務，因此北市府若採用其他網路技術，無需受限契約。

吳怡萱說，當時資訊局修改契約，反而是將「網路服務」限縮在「光纖服務」，以藉此跳脫被不平等條約綁架的現況，增加機關可以不使用台智光的彈性。

吳怡萱表示，要修改契約必須要「雙方合意」，柯市府時期針對母契約「優先租用」產生疑慮，過程中也積極詢問法律顧問進行解約的可行性評估，得到的結論都是「除非台智光無法滿足機關需求」，否則就必須按照母契約「優先租用」台智光服務。

吳怡萱指出，如果要「終止契約」而不必賠償台智光的損失，那必須要在台智光「經營不善」或有「其他重大情事」才能構成解約條件，也就是一切的源頭都來自於不平等的母約，柯市府只能想方設法跳脫母約框架，做出最大限度的努力。

吳怡萱說，如今已確定出現「重大情事」，呼籲台北市議員應具體監督、要求現任市長蔣萬安著手解約，把不平等條約一次解決。（編輯：翟思嘉）1130402