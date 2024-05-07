鍾小平指魚果市場官商勾結 民眾黨：無的放矢

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（中央社記者陳俊華台北7日電）國民黨籍台北市議員鍾小平議員指控第一魚果市場涉「官商勾結」。民眾黨發言人吳怡萱今天說，當初採減項發包都曾向台北市議會報告，鍾小平無的放矢只為個人政治聲量，無助推動地方建設。

媒體報導，鍾小平今天說，「萬大第一果菜及魚類批發市場改建案」當初標案三度流標，讓與柯文哲友好的中華工程董事長沈慶京以新台幣125億元先標到，再採取「6樓只蓋5樓」、「8樓只蓋5樓」方式，迫使議會擴充預算蓋完，直言是官商勾結綁標。

吳怡萱透過媒體群組表示，在地議員應本於事實，為當地建設合理監督，而不是滿肚子壞水當政治小丑，如此無的放矢只為個人政治聲量，對好不容易促成的市場改建亂扣帽子，相信同黨議員也無法苟同。

吳怡萱說，當時會採「減項發包」，是台北市府檢討工程多次流標下的應對策略，相關作為都曾向台北市議會及各議員辦公室報告、說明，過程、預算、決議都經過議會同意。

吳怡萱表示，鍾小平已是資深議員，現在才突然認為有問題，形同打臉過去自己沒有認真上班，想必是因為忙著選立委、選市長，退出國民黨又加入國民黨，來回奔波才分身乏術。

吳怡萱強調，鍾小平毫無根據，就胡亂指控「官商勾結」，抹黑市場改建，不僅打擊基層人員士氣，更無助於推動地方建設，奉勸鍾小平適可而止。（編輯：郭無患）1130507