有線電視版權費分配不透明？NCC允3個月給報告

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（中央社記者蘇思云台北11日電）立委質疑民眾每月有線電視收視費用到底多少實際進入內容產業，要求NCC徹查版權費用流向跟頻道代理商股權結構。NCC今天表示，同意進行調查3個月內給書面報告，但坦言這也需要法律授權才能要求業者提。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，並就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。

民進黨立委鍾佳濱今天表示，民眾每月付收視費給系統，產業基本上是有線電視系統付權利金給頻道代理商，頻道代理商再付版權費給頻道業者，業界估算每月收視費500多元中，其中約240元給到頻道業者，但相關數據上來看，有線電視系統哀嘆戶數下降到451萬戶，但系統申報戶數跟從頻道商估算的戶數似乎有超過百萬戶的差距。

鍾佳濱指出，要求NCC在3個月內給書面報告，調查清楚頻道代理商的股權結構，還有說明頻道代理商實際給頻道的版權收入規模。他認為，必須了解數據間的差異，才會知道民眾每個月的收視費用有多少實際進入頻道內容業者口袋，不然根本存在收費黑洞。

陳耀祥表示，有線電視系統業者會定期跟NCC申報戶數，但另一端的頻道業者多數不是上市上櫃公司，NCC雖然有掌握頻道業者的廣告收入，但頻道實際拿到的版權收入多是歸類在營業收入的大項目中，財報不會詳細到揭露實際版權收入。

至於頻道代理商到底付出多少版權費給頻道業者，陳耀祥坦言，需要法律授權才能知道，業者的財報內容沒有到很細的項目，但同意3個月內給書面報告。

陳耀祥會後受訪時指出，這份書面報告，首先要做頻道代理商股權結構的調查，其次是了解版權費用的分配狀況，這部分過去也討論很多年，還是需要法律授權才能要求。若強力要求業者提供數字，可能也有過度干涉的疑慮。

NCC監管對象主要是有線電視系統跟頻道業者，並不包含頻道代理商。以NCC監理經驗來看，有線電視系統多陳報整體成本金額，多數並未揭露到版權支出費用，不過，地方政府每年審查系統費率時，若有需要可要求系統業者提供版權費數字。（編輯：潘羿菁）1130311