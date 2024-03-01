立委提產創條例修法 放寬天使投資抵減規範

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委邱志偉、鍾佳濱今天提出產業創新條例部分條文修正草案，期望透過放寬創投事業投資新創租稅穿透適用門檻、放寬天使投資抵減規範等手段，擴大台灣對新創扶持的力道，也要促成亞洲矽谷3.0計畫要達到的目標。

為擴大物聯網產業以及新創生態系發展，行政院會2月通過亞洲矽谷3.0計畫，將於明年啟動新階段4年期計畫，投入新台幣117.3億元，力拚新創募資達50億美元等目標。

邱志偉、鍾佳濱與創投公會理事長邱德成今天在立法院召開「亞洲‧矽谷不戲言，新創募資要翻倍，租稅誘因快到位」記者會，並於會後發布新聞稿說明主張。

邱志偉指出，這次產創條例修法，除參考創業投資事業輔導辦法規定，將創投事業投資新創的租稅穿透適用門檻，從3億元調降至2億元，另也將天使投資抵減範圍從成立未滿2年事業，擴大至未滿8年事業，同時也透過調降個案投抵適用門檻、提高每年抵減上限等，提升投資誘因。

邱志偉說，希望透過修法，擴大台灣對新創扶持的力道，順利促成2028年50億美元新創投資目標，為台灣未來的經濟奇蹟打下堅實基礎，台灣不能只有一座護國神山，而需要護國群山。

鍾佳濱說，政府應重新啟用創投事業這個政策工具，透過創投基金，進一步引導更多創投資金與資源投入台灣新創圈，才能真正創造新創事業的正向循環，尤其是將台灣家族企業在不動產投資的資金，藉由創投基金導入新創事業，讓年輕世代可以有所發揮，帶領台灣走向下一波成長。

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受邀出席記者會的國家發展委員會產業發展處長詹方冠表示，對於立委提案欲透過租稅優惠扶持新創事業，國發會在方向上是支持的，至於具體規範，行政部門正在討論。

根據國發會報告，亞洲矽谷3.0計畫重點工作是生成式AI及微型化、5G、衛星聯網，以及運用物聯網強化數位轉型，同時要持續挹注新創投資動能、研議新創租稅誘因，且要加速布局重點市場，預計鼓勵保險業等民間資金投資新創、放寬天使投資優惠、研議修訂相關法規提供企業投資新創租稅誘因等。（編輯：林興盟）1130301