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中國快艇案遭指下令開火 管碧玲駁認知作戰

2024/3/4 21:47（3/4 22:01 更新）
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中國快艇翻覆案，海洋委員會主委管碧玲（中）4日赴立法院內政委員會進行專案報告指出，有媒體社論寫「她下令海巡可對大陸海警自行開火」，說她成為這次整個協商過程中的障礙，皆非事實內容，都是認知作戰一環。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月4日
中國快艇翻覆案，海洋委員會主委管碧玲（中）4日赴立法院內政委員會進行專案報告指出，有媒體社論寫「她下令海巡可對大陸海警自行開火」，說她成為這次整個協商過程中的障礙，皆非事實內容，都是認知作戰一環。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月4日
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（中央社記者張已亷高雄4日電）中國快艇翻覆案，海洋委員會等部會今天赴立法院內政委員會專案報告。海委會主委管碧玲詢答時指翻覆事件有認知作戰，包括指她下令開火、是談判障礙，很多非事實內容，盼社會有更進一步認知。

海委會今天發布新聞稿指出，就民進黨籍立委李柏毅所提此次事件網路造假圖，管碧玲答詢表示，這是認知作戰一部分，整件事情發生以來，一直把她沒有講的事情塞進她的嘴，把她建構成一個好像妖魔鬼怪的人。

管碧玲表示，有媒體社論寫「她下令海巡可對大陸海警自行開火」，真的只能用無以復加來形容。一個人的形象可以在短期內被眾口鑠金、用這樣的語言淹沒、被建構成是一個罪犯、冷血的人，她感同身受。

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另外，有關國民黨籍立委陳雪生詢問與中方談判事宜，管碧玲表示，她要嚴正表達整個事情處理過程中，透過這樣的認知作戰，歸咎於她個人，說她成為這次整個協商過程的障礙。

管碧玲指出，如果不是談判桌上一條一條障礙，怎麼會拖到現在；每一條障礙都花了好幾天、好幾次，然後把障礙解除後，又有新障礙出來，到現在還無共識；而在談判桌外，建構成她是障礙者，這完全不是事實，也對她不公平，這些都是認知作戰的一環。（編輯：唐聲揚）1130304

#海委會
#陳雪生
#管碧玲
#認知作戰
#中國快艇
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