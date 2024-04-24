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台智光案郝嗆柯有鬼 民眾黨：為何簽25年不平等合約

2024/4/24 16:03
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（中央社記者郭建伸台北24日電）台智光案引發前後任台北市長互槓，郝龍斌今天直言，柯文哲心裡有鬼。民眾黨發言人吳怡萱質疑，郝龍斌為何簽訂不平等的25年合約，現有議員被收押，繼任者還要幫忙擦屁股，郝龍斌應該向百姓道歉。

前台北市長郝龍斌今天上午出席國民黨立委舉行的「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會，並在會後受訪時表示，台智光子約超越母約金額、金華城案容積率有史以來最高等問題，民眾黨主席柯文哲都不回答，「因為他心裡有鬼」。

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吳怡萱下午透過聲明回應，郝龍斌有為簽訂25年不平等的台智光合約回答大眾的疑問嗎。吳怡萱並批評「心裡有鬼」這句話應該還給郝龍斌，因為郝龍斌才需要回答問題，甚至應該向百姓道歉，為何簽訂這不平等的25年條約，現在有議員被收押，甚至繼任者還要幫忙擦屁股。

關於京華城案，吳怡萱強調，都委會是合議制，若有證據證明柯文哲在市長任內介入都委會，以此圖利京華城，就請拿出證據來，請郝龍斌不要用含沙射影方式來抹黑。（編輯：張若瑤）1130424

#郝龍斌
#柯文哲
#吳怡萱
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