誰接棒選新北 郝龍斌：侯友宜沒規劃人選持開放態度

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）誰代表國民黨接班侯友宜角逐2026年新北市長，備受關注，前國民黨副主席郝龍斌今天說，日前與侯友宜碰面時，侯友宜沒有說規劃人選一定是誰，持開放態度；他認為，目前看起來最有勝算的人選是台北市副市長李四川。

新北市長侯友宜2026年任期屆滿，國民黨由誰接班參選，成為黨內討論話題，郝龍斌今天接受廣播專訪時表示，他與戰鬥藍發起人趙少康、侯友宜偶爾會聚會，日前某一場餐會上，有談到新北市長選舉，重點是要延續國民黨政權。

郝龍斌說，他向侯友宜建議現在就要有計畫培養接班人選，有提到李四川是適合人選之一，而新北市副市長劉和然也是可能人選，侯友宜則沒有說規劃人選一定是誰，持開放態度，並表示誰能贏、民調最高，而且只要是國民黨的，都會支持。

國民黨是否可能禮讓民眾黨立委黃國昌選新北市長，藍白再次合作，郝龍斌說，上次總統大選是非常失敗的案例，大家都清楚在野只要團結就能勝選，但結果是無法團結，團結是要雙方有得有失，誰最強、可能贏，就讓誰出來，在此前提下，就以民調決定。

郝龍斌認為，合作不是只就一個地方的選舉，既然要合作，就應該整個台灣合作，如果民眾黨只能提一個新北市長人選，其他地方是否要支持國民黨，應該包裹來談。

中國大陸藝人胡歌與上海市台辦主任鍾曉敏日前來台，傳出被限制行程，郝龍斌說，這件事情顯然就是不對等、不友善，過去他訪問對岸，大陸也沒有限制行動。台灣應要有自信，讓對岸人士到處走走。

郝龍斌說，當年台北市能成功爭取到世大運主辦權，上海市提供很大的幫忙，為了爭取主辦世大運，他跑到比利時，強調是以「中華民國台北」的身分爭取，當時就是在「一個中國」、「九二共識」前提下，大陸也模糊以對、幫忙爭取。

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郝龍斌說，大貓熊在台北市立動物園安居樂業、繁衍子孫，其他國家的大貓熊都是用借的，到達年限就要送回到中國大陸，只有台北市的大貓熊不必還，生下來的大貓熊也屬於台北市，這就是「一個中國，各自表述」的結果，就是九二共識。

此外，對於即將登場的海峽論壇，郝龍斌表示，他對這次海峽論壇不抱很大的期望，因為兩岸目前關係緊張，不容易達成具體成果，但希望雙方釋放善意，台灣方面不要給參加者扣紅帽子。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1130614