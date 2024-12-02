台智光議會調查小組結案報告拚送大會 證據轉檢調

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市議會台智光專案調查小組進入結案階段，小組召集人秦慧珠今天指出，會中已針對初稿進行討論、修改和補充，預計12月中旬定稿，由於1月上旬才休會，明年初將送出結案報告。

台北市議會警政衛生委員會今天進行「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案專案小組」第11次會議，國民黨市議員、專案小組召集人秦慧珠會後表示，會中眾人主要針對初版專案報告進行檢視、討論和修改，後續也將補充資料加入。

由於調查報告草案分為6大項進行撰寫，秦慧珠說，後續兩週將持續進行修改完善作業，預計12月中旬會定稿，且因議會延至1月10日休會，將在明年初前送交專案調查報告給議會大會，並將相關證據轉交檢調單位調查。（編輯：張銘坤）1131202