議員指報名未達6成行銷差 世壯運辦公室允多宣導

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（中央社記者劉建邦台北23日電）議員指出，2025世壯運報名截止僅剩3個月，但報名未到6成，且報名費的收入僅為編列預算一半，認為行銷不及格。世壯運執行辦公室今天表示，會盡快完成報名者繳費並加強宣導。

國民黨台北市議員秦慧珠以質詢資料指出，2025雙北世界壯年運動會於明年5月間舉辦，明年2月中旬截止報名，距離截止報名日期僅剩3個月，但目前報名參賽人數未到6成。

她說，截至今年11月15日止，世壯運報名參賽人數1.8萬人，報名國家85國，較熱門項目參賽人數已額滿，僅剩下冷門項目例如划船等，且因總報名人數未到6成，後續若想靠冷門項目讓參賽人數達標，屬實不易。

此外，台北市體育局今年編列報名費收入是新台幣1.13億元，但目前僅收到6000萬元，分別為國內報名費3500萬元、國外2500萬元，僅為預估應收報名費的一半，認為行銷不及格。

秦慧珠指出，台北市府原預期國內及國外參賽選手能各占一半，但截至11月15日止，國外4641人報名、國內1.3萬餘人報名；國內選手部分，雙北市報名選手約近6成，可見世壯運都靠雙北市撐場，簡直變為雙北壯年運動會。

她說，世壯運上屆在紐西蘭舉辦共100個國家、2.4萬餘名選手參賽，她認為北市府推動2025世壯運的宣傳在國際號召力仍不足、國內行銷不夠。

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對此，2025雙北世界壯年運動會執行辦公室回應指出，截至今年11月21日有128國、2.6萬餘人報名，國內報名約1.9萬人、國外6600餘人，將盡快完成報名選手的繳費作業，並與國內各體育項目協會、各國駐台等單位合作，加強宣傳。

另外，此屆賽事有35種運動種類，包含壘球、籃球、足球、網球等仍有名額，至於已額滿田徑、羽球、自由車等熱門項目，正積極與國際壯年運動總會研商，評估適度釋出更多名額，滿足所有選手參賽需求。（編輯：戴光育）1131123