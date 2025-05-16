台北國際城市論壇 蔣萬安舉鮮奶週報談創新健康

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市長蔣萬安今天在台北國際城市論壇分享如何以創新引領更健康的生活，他舉鮮奶週報為例，表示此政策的系統能處理身分驗證及冷鏈配送，未來可利用至發放緊急物資。

2025台北國際城市論壇「塑造城市未來－創新、健康與永續」今天登場，與會者包含10多個來自亞太、美洲及歐洲地區的國際城市首長，以及台北市姊妹市、友好城市組成的國際城市代表團等，共約150人。

論壇首先「以創新引領更健康的生活」為主題，邀請蔣萬安、澳洲黃金海岸市長泰特（Tom Tate）、日本靜岡市長難波喬司、新加坡西北區市長任梓銘、日本大阪府副知事渡邊繁樹、美國鳳凰城副市長歐布萊恩（Ann O'Brien）、立陶宛維爾紐斯市副市長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）發表短講。

蔣萬安在演講中以英文介紹台北市3項政策，包含YouBike前30分鐘免費、提供國小以下學童每週1瓶乳品的鮮奶週報，以及建設新運動中心。

蔣萬安說，YouBike是台北市的公共單車系統，不僅是健康生活的象徵，更是銜接綠色通勤的最後一哩路，將交通延伸進每一條巷弄，市府為此建立一套即時數據儀表板，確保在需求高峰的時段，人人都能隨時借到車，並依此採購車輛及擴充站點。

他指出，這些努力帶來驚人的成果，YouBike每日騎乘量從12.6萬次成長到19.1萬次，增幅達51%，且有1/4的使用者表示這項政策讓其從開車或騎機車轉為使用YouBike，實現生活習慣的轉變。

蔣萬安說，鮮奶週報同樣做出創新，結合布點密度高的便利商店與悠遊卡，打造能夠處理身分驗證、庫存追蹤及冷鏈配送的系統，未來還能利用發放孕婦營養包、緊急物資等，讓城市服務走進社區，做到「以人為本」。

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運動中心部分，蔣萬安說，在各行政區皆各有一座的基礎上，市府正建設更多嶄新並導入智慧科技與共融設計的運動中心，例如即將啟用的港工運動中心會導入人工智慧技術，新生運動中心則全面採用無障礙設計，打造包容、多元、創新且健康的台北。

蔣萬安最後表示，城市治理需要不斷地創新與演進，他作為市長，將肩負讓市民無論年齡、背景或性別都能健康、快樂、自由生活的使命，繼續努力。（編輯：戴光育）1140516