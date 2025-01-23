加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案2/252
首頁 / 政治

卓榮泰：總預算減列費用是往年6倍 窒礙難行

2025/1/23 12:39（1/23 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰在記者會上回應總預算案遭大幅刪減、凍結。（圖取自行政院開麥啦YouTube頻道youtube.com）
行政院長卓榮泰在記者會上回應總預算案遭大幅刪減、凍結。（圖取自行政院開麥啦YouTube頻道youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、高華謙台北23日電）中央政府今年度總預算案遭大幅刪減、凍結，行政院長卓榮泰今天表示，立法院處理總預算案算法相當模糊不清，也兜不攏，但若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。

卓榮泰說，政府的存在是要讓國人生活更好、鞏固主權、促進產業發展，台灣去年經濟成長率4.27%是歷年次高，歲入增加，歲出也要增加對國人服務量能，這從直轄市今年度歲出全都增加也可以看出來，但立法院卻要求中央政府總預算要跟去年相比，不能增加。

卓榮泰表示，今年增加歲出為2806億元，都用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計劃、一般性補助款、國民年金等，他已經說了4次，但在野黨都不願理會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他強調，刪凍比例大讓政府施政窒礙難行，且包含總統國務機要費也遭刪凍，監察院被大幅刪減預算，將導致5院體制難以運作。

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院隨即表態不接受總預算遭大幅刪減，卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿等人陪同下，出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，這也是卓榮泰第四度率內閣說明總預算案。（編輯：林淑媛）1140123

#行政院長
#立法院
#卓榮泰
#總預算
影片來源：行政院開麥啦-2
延伸閱讀
調查預算遭砍 監委憂連證人車馬費500元都付不出來政院：不接受總預算遭大刪且立院說明不一 覆議列選項總統：總預算遭刪對政府影響史無前例 完全無法接受總預算三讀遭砍2075億 國民黨：人民福利不受影響金融時報：立院凍結關鍵國防預算 恐冒與川普疏遠風險
卓榮泰
賴清德：守護國人生命財產安全 是政府不變職責12強冠軍紀念郵票發行 卓榮泰勉內閣棒棒全壘打
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
外交部媒宣費遭刪 吳志中：影響101煙火全球曝光度
87
更多編輯台推薦新聞：