卓榮泰：總預算減列費用是往年6倍 窒礙難行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、高華謙台北23日電）中央政府今年度總預算案遭大幅刪減、凍結，行政院長卓榮泰今天表示，立法院處理總預算案算法相當模糊不清，也兜不攏，但若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。

卓榮泰說，政府的存在是要讓國人生活更好、鞏固主權、促進產業發展，台灣去年經濟成長率4.27%是歷年次高，歲入增加，歲出也要增加對國人服務量能，這從直轄市今年度歲出全都增加也可以看出來，但立法院卻要求中央政府總預算要跟去年相比，不能增加。

卓榮泰表示，今年增加歲出為2806億元，都用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計劃、一般性補助款、國民年金等，他已經說了4次，但在野黨都不願理會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他強調，刪凍比例大讓政府施政窒礙難行，且包含總統國務機要費也遭刪凍，監察院被大幅刪減預算，將導致5院體制難以運作。

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院隨即表態不接受總預算遭大幅刪減，卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿等人陪同下，出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，這也是卓榮泰第四度率內閣說明總預算案。（編輯：林淑媛）1140123