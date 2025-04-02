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750元審查費爭議 NCC：已啟動退費作業程序

2025/4/2 09:59
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（中央社記者林敬殷台北2日電）國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今天在立法院表示，為回應民意，並獲財政部同意，停徵自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）輸入核准審查費1年，現已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，儘速退費。

立法院交通委員會今天審查國家通訊傳播委員會函為修正「應經核准之電信管制射頻器材」、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」、「電信管理業務規費收費標準」第14條條文案等案。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發「750之亂」後暫緩實施。

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陳崇樹今天列席立院交通委員會時表示，為回應民意，並獲財政部同意，停徵「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」1年，現已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，儘速退費。

陳崇樹指出，通傳會針對這段時間各界所提寶貴意見將進行研析，規劃於1年內檢討相關法規，並完成修正作業。（編輯：林家嫻）1140402

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