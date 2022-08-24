鏡電視資金剩3億只能撐到11月底 盼NCC速審上架申請

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（中央社記者蘇思云台北24日電）NCC今天審查鏡電視董監與實收資本額變更案，決議續行審議。NCC表示，有要求鏡電視補充說明增資的資金來源等，鏡電視提到資金剩下新台幣3億元估可用到11月底，希望NCC可以盡快審查系統的上架申請。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，審查「鏡電視新聞台」申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照討論案。今天包括鏡電視董事長鄭優、總經理蔡滄波，以及其他董事郭蕙蘭、黃俊彥、陳宏守、勞工董事廖芳潔、監察人王金山都到會陳述。

NCC副主委翁柏宗表示，今天主要請當事人到會陳述意見，詢問董監事的適格性議題，針對消極資格有函詢高檢署，目前看起來合乎規定，鏡電視也有把相關公司章程標準報到NCC。對於董監事還有資本額變更部分，鏡電視回覆說公司都是依法召開股東會與董事會。

翁柏宗指出，先前鏡電視實收資本額從13.5億元增資到20億元，NCC要求補充資料說明資金來源，並說明作為閉鎖性公司增資能否透過以債作股等。他也轉述鏡電視指出，目前員工有450人，資金剩下3億元，預計可以用到11月底，希望NCC盡快審查上架申請，以獲得廣告收入，不然財務上可能有壓力。

至於鏡電視是否還會持續增資，翁柏宗指出，鏡電視先前有提到還想從20億元增資到40億元，不過目前還沒有看到相關申請。若還要增資，股東人數也要符合閉鎖性公司相關規範。

根據NCC資料，鏡電視在5月2日已在MOD上播出，中嘉12系統、凱擘12系統、天外天、台固5系統、大新店民主以及屏南共32系統，都已經向NCC申請把鏡電視上架86頻位，總戶數累計268.4萬戶，市占約56.9%。（編輯：潘羿菁）1110824