TVBS 55頻位換鏡電視 大豐、TBC聲明純為商業考量

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（中央社記者蘇思云台北19日電）有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）申請把55頻位的TVBS新聞台移到後面，並以鏡電視上架55頻位，引發關注。大豐、TBC今天發布聲明，移頻案並非針對特定頻道，純為商業考量，籲勿做不當泛政治化聯想。

國家通訊傳播委員會（NCC）對此表示，移頻案已經請地方縣市政府表示意見，了解對收視習慣的影響，後續會以移頻案的標準流程來審查。

大豐電針對近期TVBS新聞台移頻申請案及所涉外界不實揣測，今天發布四點聲明。第一，大豐電是上市企業，同時也是不涉足頻道代理的系統經營者，為彰顯特定頻道代理商挾戶數規模及代理優勢恣意漲價的不合理行為，經商業因素考量後，申請把TVBS新聞台移頻到149頻位。

大豐電指出，移頻並非下架，且該頻位歸屬自身規劃的第二新聞區塊，異動方式符合NCC未來實施的三位數編碼政策安排與區塊化要求。

大豐電表示，第二，為提供消費者多元選擇，旗下系統申請把鏡電視新聞台上架在55頻位。此次頻道異動純屬商業考量，希望不要做不當泛政治化聯想臆測，全案靜待NCC依法審理決議。

第三，有線電視產業由大型多系統集團（MSO）兼營頻道代理業務已久，TVBS新聞台就是由中嘉集團旗下頻道代理商全球數位媒體處理授權事宜，公司從未跟TVBS新聞台直接洽談授權金，也非針對特定頻道進行異動。

第四，誠摯邀TVBS頻道業者直接協商，勿任由頻道代理商從中影響交易秩序，共促產業正向發展。

台灣寬頻通訊（TBC）也針對此案今天發布聲明，強調TBC申請把TVBS新聞台移頻到158頻位，該頻位相鄰為無線、新聞屬性的頻道，也是自身規劃的第二新聞區塊，異動方式符合區塊化要求。

TBC表示，頻道異動為商業協商考量的結果，全案靜待NCC依法審理。（編輯：張均懋）1110919