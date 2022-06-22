頻道區塊化機制NCC採虛擬雙載方案 業者可小範圍試行

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（中央社記者蘇思云台北22日電）NCC初步決議「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」採虛擬雙載方案，並研議配套以提供政策誘因，系統業者可以申請小範圍試行，「先勇敢踏出第一步」，會持續蒐集外界意見並滾動檢討。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃把頻道分成8大類、以3位數編碼，提出「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」方案。今天初步確認，採取前100頻道虛擬雙載方式，例如民眾如果按56台，由於是新聞台類型，系統會自動跳到556頻位收看，系統上需要克服一些技術調整，所有頻道也用區塊化方式編排。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC先前跟業者已召開6場座談會、6月也召開公聽會蒐集意見，今天委員會初步決議採虛擬雙載方案。學者專家建議提出誘因機制與實驗區試行概念，做法上類似民國98年推動有線電視數位化，業者先在小區域試行，確認技術可行性同時蒐集用戶意見等。

翁柏宗指出，由於頻道區塊化與編碼機制議題牽涉許多配套措施，NCC除了給予申請實驗區業者有線基金補助外，也要研議修訂「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」與「有線廣播電視系統經營者收費標準」，並規劃解除實驗區業者基本頻道收視費費率上限，希望增加政策誘因，相關配套措施也要讓各界表示意見，配套研議告一段落後再讓業者申請試行。

NCC過去在推動有線電視數位化相關補助上，有線基金補助約占49%。翁柏宗說明，系統業者如果要全面改採新方案，軟硬體設備所需經費可能需要花費新台幣幾十億元，主要在機上盒設備更新等，確實不是小數字，NCC則是只會補助其中一部分。

至於系統業者最快何時可以申請試行，翁柏宗強調，沒有既定時程，機上盒設備更換需要時間，加上從過去推動有線電視數位化經驗來看，初期可能比較緩慢，但也可能隨著試行順利後加快擴散速度。

他坦言，這項議題比有線電視數位化更複雜，NCC先勇敢踏出第一步，後續採取「循序漸進、謹慎周延、多方溝通、實驗先行、滾動檢討」的態度處理。

由於系統業者、頻道業者與代理商之間對頻道區塊化與編碼機制意見分歧，NCC官員表示，相關方案還未最終定案，主要是把方案與配套措施先提供外界討論，後續透過協會、公司、組織發公文過來或電話表達意見都可以，內部業務單位還會持續搜集意見，再轉給委員會。

業界分析，系統業者先前在公聽會表態相對中立，但是頻道業者中，呈現既有大頻道多數反對、小型頻道支持的相反態勢。大型系統業者恐怕比較沒有誘因試行，加上頻道業者會不會願意在試行區域調整授權費用分潤方式等，實務上牽涉非常多面向，恐怕還需要持續觀察主管機關態度與業者動作。（編輯：林淑媛）1110622