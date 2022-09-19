TVBS移頻申請案 NCC：依法獨立審議

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8家有線電視系統申請移動55頻位的TVBS新聞台，並申請鏡電視上架55頻位，NCC回應，依法定程序審議，不會持特定立場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）8家有線電視系統申請移動55頻位的TVBS新聞台，並申請鏡電視上架55頻位，引發關注。NCC今天回應，針對頻道異動，NCC都依法定程序審議，不會持特定立場。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天傍晚發布新聞稿回應，台灣寬頻通訊（TBC）所屬5家有線電視系統經營者與大豐、新高雄及台灣數位寬頻等3家有線電視系統業者，分別申請把TVBS新聞台由第55頻道移頻到第158及第149頻道，並在55頻位新增免費頻道鏡電視新聞台，針對頻道異動，NCC都依法定程序審議，不會持特定立場。

NCC指出，為充分考量消費者收視習慣與權益，已函請系統經營者所屬的縣市政府表示意見，並請提出申請的系統業者針對「如何保障消費者收視習慣與權益」、「是否符合頻道上下架參考指標」、「相關頻道公開傳輸、授權費用等爭議事項」提供補充說明。

此外，NCC也函請相關頻道供應事業意見陳述，以利了解本案全貌。

NCC重申謹守獨立機關分際，嚴守中立，本案將在資料完備後，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益4個面向，並依相關規定審議。（編輯：蘇志宗）1110919