鏡電視案 朱立倫：結合在野黨團組調查委員會

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（中央社記者劉冠廷、王承中、王揚宇台北28日電）立委質疑府院介入NCC審查鏡電視執照申請，國民黨主席朱立倫今天說，國民黨立法院黨團會結合在野黨，由立委、專家學者、前NCC官員、以及司法界朋友成立調查委員會，找出真相。

總統府發言人張惇涵昨天表示，總統蔡英文未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

鏡電視於1月19日通過國家通訊傳播委員會（NCC）審查，獲得申設許可。立委陳椒華昨天在立法院質詢時，質疑NCC許可鏡電視申設案是否有政治力介入，並分段播放接獲的檢舉，指稱是鏡電視內部會議對話錄音內容。蘇貞昌昨天說，沒有這種事，NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，NCC應該是超越黨派、媒體第四權的管理機構，可是這機構過去對不同聲音要關台、對不同意見就想要移頻，這兩天更爆發嚴重的國家級醜聞，總統、行政院長可以公然關說媒體上架，這是多麼嚴重的事情。

朱立倫說，如果在國外，相信知恥的行政院長已經下台，立法院應該要成立特別調查委員會，結合立委、專家學者、司法單位共同調查，但相信在民進黨掌控的立法院，現在要這麼做很困難。不過，國民黨有責任，由國民黨立法院黨團，結合在野黨，由立委、專家學者、前NCC官員、以及司法界朋友成立調查委員會，也請媒體一起幫忙，將真相找出來。

朱立倫批評NCC完全沒有發揮監督功能，成為政黨打手與工具，NCC已不是國家通訊傳播委員會，而是民進黨的國家選舉委員會，不處理媒體人造謠，配合要上架的媒體，攻擊其他參選人，應該廢除。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，國家通訊傳播委員會（NCC）本依法獨立行使職權，但是民進黨政府卻玩弄NCC成為民進黨附屬單位，國民黨團嚴厲譴責，要求蔡總統、行政院長蘇貞昌公開道歉。

曾銘宗表示，陳耀祥主政下的NCC已無公信力，應下台負責，國民黨團主張新會期在立法院針對鏡電視執照審議一事成立調閱小組，追查事實真相。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時指出，NCC是獨立行使職權的機關，主委陳耀祥日前在總質詢時表示，目前審查鏡電視上架案，是申請86頻道，更強調NCC是合議制，鏡電視能否上架都還需討論，沒有所謂已經喬定的狀況。（編輯：謝佳珍）1110928