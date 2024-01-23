NCC24日排審討論 陳耀祥：將要求三立盡速出清中嘉股權

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（中央社記者蘇思云台北23日電）三立入股中嘉案，先前業者承諾6個月內找投資人，1年內完成股權出清。NCC主委陳耀祥今天表示，無法接受6+6條件，最快明天就會審查中嘉案，雖不至於到撤照，但會要求三立處分中嘉股權時間愈快愈好。

三立入股中嘉案踩到當時中嘉交易案附款紅線，國家通訊傳播委員會（NCC）去年11月底表示，中嘉董事長郭冠群與三立大股東等人承諾，在6個月內找適當投資人，1年內完成改正程序，也就是將把榮盛投資15%持股出清。

陳耀祥今天表示，中嘉案最快明天就會排上委員會討論，沒有說不會罰，要不要開罰、如何開罰，內部正在討論，要到撤照的可能性不高。委員會對此態度希望更快處分股權，但牽涉買賣完成、股權轉移等，目前還沒有收到相關訊息。

對於業者違反附款的法規處分，陳耀祥說明，中嘉系統牽涉有廣法，可以找到法源處以行政處分，但三立電視是大股東個人持有中嘉股權，這部分法律確實沒有相關規範，需要修廣電三法才能管理。

不過他強調，以三立來說，未來新聞頻道評鑑換照要不要處理相關議題，也會有所討論。

三立股東在購買中嘉股權後，後來三立財經新聞台「三立iNEWS」就移到中嘉旗下系統的48頻位。陳耀祥表示，不會因此重審此頻道異動案。

媒體也關注，大大數位匯流董事長戴永輝向前亞太電信董事長呂芳銘購買台灣寬頻通訊（TBC）新加坡上層股權交易案，NCC先前駁回交易案，呂芳銘對此提出行政訴訟，最近台北高等行政法院一審判決NCC敗訴。

陳耀祥表示，最主要涉及管轄權等議題，委員會討論，應該會再上訴。（編輯：潘羿菁）1130123