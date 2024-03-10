陳建仁宜蘭栽種風箱樹 盼全民共同打造「森活圈」

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（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）行政院長陳建仁今天到宜蘭參加植樹活動，並種下一株風箱樹，他表示，為達成「適地適木」目標，農業部免費提供約8.4萬株台灣原生樹種苗木，盼打造生態永續發展的「森活圈」。

「傳承下個百年，植樹羅東林場」活動今天在羅東林業文化園區舉行，陳建仁致詞表示，活動所在地的羅東林業文化園區，前身為羅東林場，已有百年歷史，當時是太平山檜木唯一的集散地，也是台灣相當重要的林場之一，宜蘭也因為有太平山林場的開墾，奠定宜蘭發展工商中心的基礎。

陳建仁說，為達成「適地適木」目標，農業部林業及自然保育署規劃在全台免費提供約8.4萬株台灣原生樹種苗木，要發送全國民眾栽種，希望大家共襄盛舉，他今天也種下代表宜蘭濕地生態的植物「風箱樹」，期盼各地區都能栽種適合當地環境的原生種植物，以維持生物多樣性及環境永續發展。

陳建仁說，環境變遷對全球帶來深遠的影響，總統蔡英文相當重視環境保護議題，去年植樹月，他也陪同蔡總統前往南投縣鳥嘴潭人工湖植樹，以實際行動表達樹木與水資源密不可分的重要性，盼能打造生態永續發展的「森活圈」，相信在世世代代共同努力、攜手合作下，定能營造台灣成為人與自然和諧共生的環境。

陳建仁說，國家發展委員會已於2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中，森林具有「吸存二氧化碳」的重要效益，「森林碳匯」更是國家淨零排放的路徑之一，因此林業保育署努力增加森林面積及加強森林經營，近年更加強提高國產材的利用，盼能降低仰賴國外進口木材的碳足跡，有助達成淨零碳排的目標。（編輯：李錫璋）1130310