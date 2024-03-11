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彰化美港公路高架化工程 陳建仁宣布通過可行性報告

2024/3/11 14:37（3/11 14:56 更新）
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行政院長陳建仁（圖）11日到彰化縣伸港鄉視察台61乙線美港公路高架化工程，宣布行政院通過美港公路高架化工程可行性評估報告。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年3月11日
行政院長陳建仁（圖）11日到彰化縣伸港鄉視察台61乙線美港公路高架化工程，宣布行政院通過美港公路高架化工程可行性評估報告。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年3月11日
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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）行政院長陳建仁今天前往彰化伸港鄉，視察台61乙線美港公路高架化工程，同時宣布政院通過美港公路高架化工程可行性評估報告，也希望交通部在綜合規劃及環評要加緊腳步。

陳建仁在彰化縣長王惠美、民進黨立委陳秀寳、國民黨立委謝衣鳯等人陪同下，前往設在彰化伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心，聽取台61乙線美港公路高架化工程計畫簡報。

交通部公路局人員說明，美港公路高架化工程起點為台16線彰濱工業區，終點為國道和美交流道，銜接61線及和美交流道的道路全長6.35公里，且全線採高架化，而道路定位為快速公路，車道配置為雙向4車道，沿途設置3處交流道。

交通部政務次長陳彥伯致詞時說，美港公路高架化不僅可連接彰濱工業區等多個工業區，未來高架化後可連接高速公路以及快速道路網，提高整體效益，相信在交通路網成形後，社經活動也會跟著起飛，公路局也一定會全力以赴，讓工程能如期如質完工。

陳建仁說，前陣子看到彰化3姊弟的交通事故，覺得很難過，交通安全一直是政府希望改進的地方，未來也將繼續努力。

陳建仁指出，行政院已經核定美港公路高架化工程的可行性評估報告，好的建設需要中央地方攜手合作，大家團結一心，國家就會越來越好，也希望交通部在詳細綜合規劃、環評也要加緊腳步。（編輯：黃世雅）1130311

陳建仁
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