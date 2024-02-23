台南建城400年 中華郵政發行紀念郵票小全張

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（中央社記者張榮祥台南23日電）中華郵政今天在台南市美術館1館宣布發行50萬份「台南400紀念郵票小全張」及3700份紀念郵摺，以歡慶台南建城400年。

交通部政務次長陳彥伯、台南市長黃偉哲、中華郵政董事長吳宏謀等人，今天出席台南市美術館1館「台南400紀念郵票小全張」及紀念郵摺發行典禮，彰顯台南建城400年等同於台灣歷史的縮影。

中華郵政台南郵局表示，郵票堪稱是國家的名片，此次紀念郵票以「熱蘭遮城」、「赤崁樓」、「台南鄭氏家廟」、「台南神學院」、「台南市美術館1館（原台南警察署」、「台南市立圖書館（新總館）」等為主題，呈現台南不同時期代表性建築物，傳達世代交替。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，台南400紀念郵票以「小全張」形式發行，以1624年建造的熱蘭遮城為底圖，展現台南歷史變遷內涵，郵票票面面額包括新台幣8元及28元等2張。

限量紀念郵摺則包含小全張郵票，也集合「府城風情」、「南瀛流芳」、「鯤鯓印象」及寶島風情郵票系列等，從人文到自然，面向豐富。（編輯：黃世雅）1130223