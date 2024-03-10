蔡總統：政府藥界密切合作 建構更完善中醫藥服務

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（中央社記者王鴻國、楊侃儒新北10日電）總統蔡英文今天出席國醫節慶祝大會表示，期待未來在大家支持之下，政府與中醫藥界繼續密切合作，建構更完善中醫藥服務，讓中醫藥蓬勃發展。

蔡總統今天到新北市政府大樓出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會」，現場包括衛福部長薛瑞元、中醫師公會全聯會理事長詹永兆、新北市中醫師公會理事長陳建輝及多名中醫師與會。

詹永兆致詞時首先對蔡總統支持中醫發展表示感謝，他表示，台灣中醫在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間表現獲世界肯定，清冠1號暢銷世界60國以上，在國內公費使用清冠1號人數就達183萬人次。

他表示，中醫在疫情中發揮療效，民眾就醫率也大幅提升，111年中醫使用人口就增加近200萬人，中醫就醫人口接近760萬人，也使得科學中藥史無前例出現缺藥現象。

蔡總統致詞時除向現場醫師代表預祝317國醫節快樂，也感謝大家對台灣的付出及貢獻，讓台灣的中醫藥學持續進步，更保有國際競爭力。

蔡總統表示，在大家共同努力下通過中醫藥發展法，以國家級發展計畫，鼓勵並且輔導台灣中醫藥創新與研發；另外，隨著中醫就診率提高，人數達700多萬人，因此，政府在去年建置中藥供應資訊平台，穩定台灣藥品供應情形，確保國人用藥權益。

蔡總統指出，透過系統化訓練培育人才，強化醫事服務與藥師服務，同時為了降低中藥材進口依賴，政府也鼓勵本土中藥藥用植物的種植，希望建立自產自用能力，讓中醫藥在台灣能永續發展。

蔡總統強調，期待未來在大家支持之下，政府與中醫藥界繼續密切合作，建構更完善中醫藥服務，讓中醫藥能蓬勃發展；隨後，蔡總統頒發清冠1號研發貢獻獎，以及第一屆中醫華陀奉獻獎的得主，並和與會者大合照，場面熱烈。（編輯：陳仁華）1130310

中華民國中醫師公會全國聯合會慶祝第94屆國醫節暨2024國際中醫藥臨床學術大會10日在新北市政府舉行，總統蔡英文（圖）致詞表示，除了預祝大家國醫節快樂，也要感謝中醫藥界守護民眾健康，為台灣醫療及學術研究用心奉獻。中央社記者趙世勳攝 113年3月10日

中華民國中醫師公會全國聯合會慶祝第94屆國醫節暨2024中醫藥臨床學術大會10日上午在新北市舉行，中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆（圖）表示，台灣中醫在COVID-19疫情期間表現獲世界肯定，清冠1號暢銷世界60國以上，民眾就醫率也大幅提升。中央社記者趙世勳攝 113年3月10日