蔡總統：守護台灣民主自由這條路會繼續打拚

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天以錄影方式為「2024北美洲海外台灣人228 77週年線上紀念活動」致詞，她說，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標，大家有責任一起守護台灣的民主自由，這條路會繼續打拚。

總統府今天發布新聞稿及影片表示，蔡總統為「2024北美洲海外台灣人228 77週年線上紀念活動」錄製致詞影片。

蔡總統致詞表示，大家一起在這裡紀念228事件受難者，提醒大家不要忘記這段台灣歷史艱苦的過去。228事件所造成的傷害，是台灣社會要共同面對的歷史。所以，過去8年，政府透過立法、建立組織，推動轉型正義的工程，也是第一次在學校與社會做人權跟轉型正義的教育。

蔡總統相信，經過政府與民間的打拚，台灣人民能夠更加了解歷史、面對真相，一起向前走。

她說，大家也看到，社會用很多方式為轉型正義做出貢獻。例如台北101大樓點燈紀念228，讓全世界看到台灣對民主、自由的堅持；這個月，「尋找湯德章」這部228受難者的紀錄片，就可以在電影院看到。

蔡總統表示，台灣轉型正義的工程，行政院帶領6個部會繼續推動，這條路，一定要繼續走下去。因為不管是這一輩人或是下一代都應該了解，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標，有責任一起守護台灣的民主自由，這條路會繼續打拚。

蔡總統並感謝鄉親在海外為台灣拚外交，爭取更多民主國家支持台灣。（編輯：蘇志宗）1130310