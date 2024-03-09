總統：女科技人多元包容與創新 台灣前進重要力量

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文今天表示，女科技人的多元性、包容性以及創新精神是台灣繼續前進的重要力量。她期待有更多優秀的女性科技人才，在各個領域發揮影響力，持續用專業和熱忱，為台灣提升國際競爭力，建構更多元的未來。

「2024女科技人大會」今天在國立成功大學舉辦，蔡總統以錄影方式發表致詞。她感謝台灣女科技人學會每年舉辦女科技人大會，串聯國內外的女科技人網絡，讓台灣的科技人才被看見，也激勵了更多年輕女性投入科技領域。

她說，過去幾年來，疫情的挑戰更加凸顯了台灣在全球高科技供應鏈所扮演的關鍵角色，相信女科技人的多元性、包容性以及創新精神，是台灣繼續前進的重要力量。

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總統表示，政府一直努力打造平等、友善的職場環境，讓更多女性投入或是再次回到職場。例如將育嬰留職停薪津貼從6成提升到8成，並且放寬彈性申請，讓父母可以同時申請。在政府和民間的共同努力之下，近年台灣的性別平等表現在亞洲名列前茅。

總統並說，未來智慧數位科技的發展，將帶來新的工作、生活和商業模式，期待有更多優秀的女性科技人才，在各個領域發揮影響力。（編輯:黃瑞弘）1130309