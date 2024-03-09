總統主持雲林艦交船、台北艦下水 捍衛藍色國土

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（中央社記者林巧璉、張榮祥高雄9日電）總統蔡英文今天在台船高雄廠主持「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」聯合典禮，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」平安順利，以捍衛藍色國土。

海洋委員會海巡署艦隊分署新聞稿指出，蔡總統、副總統賴清德、海洋委員會主委管碧玲及台灣國際造船董事長鄭文隆等人，今天在台船高雄廠共同主持海巡署「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」聯合典禮。

蔡總統為第4艘4000噸級巡防艦命名為「台北艦」，並依造船慣例進行擲瓶下水儀式，為持續興建中巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案平安順利。

蔡總統表示，政府推行「國艦國造」政策，編列新台幣426億餘元，全力支持海洋委員會執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，挹注新造海巡艦船艇，逐步厚植海洋巡防能量，捍衛藍色國土，確保民眾生命財產安全。

海洋委員會指出，「雲林艦」交船後將配置於南部地區機動海巡隊，守護南部海疆。此艦可承受10級強風，續航力1萬浬，配有3組射程120公尺高壓水砲，執行海上驅離任務，另有專業醫療設備，相當於野戰醫院醫療艙間，可和內政部空勤總隊配合，利用直升機甲板進行傷患後送吊掛作業。

海洋委員會表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」預定民國107年至116年打造141艘新式海巡艦艇，目前各項建案依計畫期程執行，以貫徹國艦國造政策，捍衛主權及漁權。（編輯：郭諭儒）1130309