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蔡總統祝福婦女節快樂 性平三法8日正式上路

2024/3/8 10:39
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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天除了祝福國際婦女節快樂外也表示，政府去年提出性平機制改革方案，在朝野立委努力下，完成「性平三法」性別平等教育法、性別平等工作法、性騷擾防治法修法，並在今天正式實施。

3月8日國際婦女節，蔡總統上午在臉書發文表示，性別平等是台灣社會重要價值，回顧過去8年，在民眾共同努力下，台灣在性別平等表現，締造3項亞洲第一；亞洲第一個婚姻平權國家、國會女性立委的比率是亞洲第一、根據2023年經濟合作暨發展組織（OECD）性別指數報告，台灣的性別平等表現，排名亞洲第一。

蔡總統說，這幾年，政府努力推動性別友善職場，鼓勵男性參與分擔家務及育兒工作，也強化女性就業技能、協助女性創業，更逐步完善長照體系，減輕女性在工作和生活上的負擔。

此外，為了回應社會對性別平等的期待，蔡總統表示，政府在去年提出性平機制改革方案，在朝野立委努力下，完成「性平三法」性別平等教育法、性別平等工作法、性騷擾防治法修法，並在今天正式實施。

總統說，推動性別平等，是一個持續不斷的使命。希望在台灣的每一名女性，都能無後顧之憂地選擇自己的路，也能輕鬆、自在、安全地生活在這塊土地上。

她相信會繼續溫柔、堅定地走下去，留下一個平等又令人驕傲的台灣。（編輯：蘇志宗）1130308

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