更多編輯台推薦新聞：
專訪／YouTuber奇軒推廣Tricking紅遍全球 訂閱破千萬台灣第1
生活

專訪／YouTuber奇軒推廣Tricking紅遍全球 訂閱破千萬台灣第1

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/300
首頁 / 地方

六堆運動會麟洛登場 陳建仁：支持客家文化發展

2024/3/9 20:33（3/9 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024第59屆六堆運動會9日在屏東縣麟洛國中盛大開幕，今年活動以嘉年華模式舉辦，將麟洛的傳說、采風及文化融入歌舞表演中，展現地方文化風采。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁屏東傳真 113年3月9日
2024第59屆六堆運動會9日在屏東縣麟洛國中盛大開幕，今年活動以嘉年華模式舉辦，將麟洛的傳說、采風及文化融入歌舞表演中，展現地方文化風采。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁屏東傳真 113年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）第59屆六堆運動會今天在屏東麟洛國中開幕，除19項賽事，更辦理小旅行、產業博覽會等活動，展現六堆客家文化多樣性，行政院長陳建仁表示，將持續支持客家文化發展。

陳建仁表示，總統蔡英文的故鄉就在屏東，蔡總統上任以來重視客家發展，將台3線客庄浪漫大道治理平台擴大到六堆和台9線，用心耕耘客家特色產業跟觀光經濟，讓客家的發展越來越好。

客委會主委楊長鎮表示，今年六堆運動會有7000多人次參與，是歷年來舉辦最盛大的一次，各地客庄，包含東台灣的鳳林、池上、關山，以及北部客家苗栗的南庄、大湖、三義；新竹縣的大隘三鄉，寶山、北埔、峨眉前來共襄盛舉。

縣長周春米表示，除了精彩運動賽事外，選手之夜更是一大亮點，邀請到麟洛的女兒－金曲歌后彭佳慧、彭佳霓、馮士鈞以及六堆鄉區的金曲歌手羅文裕、朱海君等人接力演出熱情開唱，在麟洛鄉精心策劃及全鄉總動員辦理下，帶給六堆鄉親及全國民眾全新的體驗，歡迎民眾一起來感受屏東客庄魅力。

今年也是麟洛鄉公所睽違12年再度主辦六堆運動會，開幕式由麟洛鄉的社區爸爸暖場演出，展現出「客家奧運在六堆」氣勢，大會舞則由在地社區媽媽及國中、國小學生229人共演「大武山下的寶藏」，將麟洛的傳說、采風及文化融入歌詞當中，展現地方文化風采。

六堆運動會是每年六堆盛事，有「大武山下的小奧運」之稱，歷年運動會都由前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆12鄉區輪流辦理，藉由運動賽事將客家子弟團結一氣，不但鍛鍊體魄也將傳承百年的客家精神發揚光大。（編輯：謝雅竹）1130309

#陳建仁
#周春米
陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳建仁視察屏東冷鏈集貨包裝廠 肯定科技提升農業
172.30.142.28