六堆運動會麟洛登場 陳建仁：支持客家文化發展

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）第59屆六堆運動會今天在屏東麟洛國中開幕，除19項賽事，更辦理小旅行、產業博覽會等活動，展現六堆客家文化多樣性，行政院長陳建仁表示，將持續支持客家文化發展。

陳建仁表示，總統蔡英文的故鄉就在屏東，蔡總統上任以來重視客家發展，將台3線客庄浪漫大道治理平台擴大到六堆和台9線，用心耕耘客家特色產業跟觀光經濟，讓客家的發展越來越好。

客委會主委楊長鎮表示，今年六堆運動會有7000多人次參與，是歷年來舉辦最盛大的一次，各地客庄，包含東台灣的鳳林、池上、關山，以及北部客家苗栗的南庄、大湖、三義；新竹縣的大隘三鄉，寶山、北埔、峨眉前來共襄盛舉。

縣長周春米表示，除了精彩運動賽事外，選手之夜更是一大亮點，邀請到麟洛的女兒－金曲歌后彭佳慧、彭佳霓、馮士鈞以及六堆鄉區的金曲歌手羅文裕、朱海君等人接力演出熱情開唱，在麟洛鄉精心策劃及全鄉總動員辦理下，帶給六堆鄉親及全國民眾全新的體驗，歡迎民眾一起來感受屏東客庄魅力。

今年也是麟洛鄉公所睽違12年再度主辦六堆運動會，開幕式由麟洛鄉的社區爸爸暖場演出，展現出「客家奧運在六堆」氣勢，大會舞則由在地社區媽媽及國中、國小學生229人共演「大武山下的寶藏」，將麟洛的傳說、采風及文化融入歌詞當中，展現地方文化風采。

六堆運動會是每年六堆盛事，有「大武山下的小奧運」之稱，歷年運動會都由前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆12鄉區輪流辦理，藉由運動賽事將客家子弟團結一氣，不但鍛鍊體魄也將傳承百年的客家精神發揚光大。（編輯：謝雅竹）1130309