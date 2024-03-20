林右昌本週見侯友宜談社子島發展 優先考慮交通建設

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（中央社記者陳俊華台北20日電）內政部長林右昌今天說，本週將與新北市長侯友宜見面，就社子島發展議題進行討論，內政部站在大台北都會區域發展高度，盼交通建設要預先考慮，否則容易讓社子島淪為第二個內科。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、國土管理署長吳欣修等人列席，報告「國土計畫推動辦理情形」，並備詢。

林右昌2月26日曾就社子島發展議題，與台北市長蔣萬安見面，外界關注何時會與新北市長侯友宜會面。林右昌會前受訪表示，這星期會見面，主要針對社子島發展議題討論，內政部站在大台北都會區域發展高度，來跟台北、新北市長交換意見，交通建設更要預先考慮，否則容易讓社子島淪為第二個內科。

另外，內政部2月邀集地方政府召開「社會住宅租金分級收費原則（草案）」研商會議，決議以「身分別市價打折」作為社宅租金標準，另考量新成屋市場租金過高，因此草案以中古屋租金作為新完工社宅的市場租金。社會住宅推動聯盟則認為，應依「收入」訂定社宅分級收費原則。

林右昌表示，政策目標是希望降低社宅居住戶的租金負擔，草案中將低收入戶、中低收入戶等經濟弱勢戶的租金負擔率，從原標準的30%大幅降為20%以下，是非常大降幅。

林右昌指出，地方政府在調查租金水準時，是以「N+10年」，也就是10年中古屋的租金水準作為基礎，可大幅降低社宅承租戶的租金負擔，進一步照顧、減輕低薪青年、邊緣戶的照顧。

媒體詢問，內政部昨天新聞稿中提到台北市府、桃園市府「不反對」，但桃園市府卻指與事實不符。林右昌說，開會時大家都有表達意見與建議，大概也都不反對，基本上都有共識要減輕民眾負擔。

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至於立法院內政委員會18日通過臨時提案，決議針對「數位身分證換發政策及預算執行」乙案成立調閱專案小組。林右昌說，這是延續性的政策，從國民黨時代、前總統馬英九執政時就有，當初有很大期待與社會力量，不要用現在來看當初的情境，相關程序都是依照政策推行。

林右昌表示，後來社會對個資安全等有許多意見，以及AI技術對資安、國安造成很大壓力與問題，如何更穩健推動是他要考量的，他接任部長時政策已暫緩，後續如何降低負擔、補償，是他上任後努力的方向。（編輯：張良知）1130320