福隆沙雕藝術季5/26開展 8公尺高素還真現身

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（中央社記者余曉涵、實習記者林承鴻台北25日電）福隆國際沙雕藝術季將在5月26日開展，今年結合本土IP霹靂布袋戲，打造36座沙雕，其中主雕作品為8公尺高的知名角色素還真，將展現劇中知名神技。

一年一度的福隆沙雕藝術季即將登場，主辦單位福容大飯店今天舉行記者會宣布，2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇．掌中天下」將於5月26日至10月10日在福隆海水浴場開展，早鳥套票即日起開賣。

今年沙雕展聯名本土經典IP霹靂布袋戲，打造36座沙雕作品，呈現超過30名霹靂布袋戲人氣角色，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術中，其中主雕作品為高8公尺的「素還真」展現神技，在沙雕上化身3種不同造型，打敗最大反派。

其他沙雕作品還有經典劇集人物魔吞十二宮系列，化身成「麒麟星」的素還真，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；戴上金獅面具的「亂世狂刀」，呈現刀劈巨石的壯闊感等。

除此之外，沙雕也重現今年初上映的電影「素還真」片中場景，遊客可與師傅八趾麒麟在樹下愜意喝茶休息，或是體驗素還真懸絲診脈一診治百病的神技。沙雕藝術季期間還會舉辦2場霹靂英雄見面會，不僅有眾多霹靂英雄戲偶亮相，還有Cosplay角色。

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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志表示，配合福隆沙雕季，東北角管理處也將在6月至10月每週末舉辦福隆沙灘生活節，現場將有沙灘音樂會、市集、美食，還提供民眾親手體驗製作沙雕。

大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生說，霹靂布袋戲的表演形式很多元，希望這次合作能掀起話題，也邀請遊客來認識台灣之美，認識最強大的台灣本土文化。（編輯：張雅淨）1110425

2022福隆國際沙雕藝術季將在5月26日開展，今年沙雕展聯名本土經典IP霹靂布袋戲，打造36座沙雕作品，呈現超過30名霹靂布袋戲人氣角色，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術中。（福容大飯店提供）中央社記者余曉涵傳真 111年4月25日