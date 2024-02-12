以色列擬對拉法發動地面攻勢 哈瑪斯：將危及人質協商

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（中央社加薩走廊11日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今天警告，若以色列對拉法（Rafah）這個擠滿了流離失所加薩民眾的城市發動地面攻擊，恐對未來釋放人質造成不利影響。

法新社報導，拉法地理位置在加薩走廊最南端、緊鄰埃及。哈瑪斯去年10月7日越界突襲以色列之後引發以哈戰爭，以色列這4個月以來對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）各地發動猛攻，拉法已是加薩民眾躲避以色列砲火的最後庇護所。

一名不具名哈瑪斯領袖告訴法新社說，「占領軍對拉法市的任何攻擊行動，都將重創（人質）交換協商」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已告知軍隊做好挺進拉法市的準備。鑒於加薩總人口目前有半數，也就是多達140萬的民眾以拉法市為家，許多人不僅只能住帳棚，食物、水源和醫療也急缺，讓外界擔憂以軍地面行動可能對流離失平民產生的影響。

法新社根據以色列數據做出的統計顯示，哈瑪斯去年10月7日突襲以色列時擄走約250名人質，去年11月的一週停火期間有數十人獲釋。

哈瑪斯武裝支翼今天表示，以色列近來的砲火已導致2名人質喪生，另外8人重傷。法新社無法獨立核實這項說法。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130212