王毅布林肯慕尼黑談台海 中方稱美國建議會面

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（中央社台北18日電）中國外交部長王毅近日出席「慕尼黑安全會議」期間與美國國務卿布林肯會面，談到包括台海穩定等議題，王毅稱美方應落實不支持台獨的表態，中國外交部官員今天進一步表示，這場會面是應美方建議舉行。

中國外交部官網17日刊出訊息，王毅在德國當地時間16日出席慕尼黑安全會議期間應約會見布林肯（Antony Blinken）。

其中關於台海議題，王毅稱美方如真想台海穩定，就應遵守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的表態落實。

不過美國國務院會後指出，布林肯在會中再度向王毅強調維持台海和平穩定的重要性。

綜合陸媒今天進一步報導，據參加此次會見的中國外交部官員介紹，「會見是應美方建議舉行」，在1個小時40分鐘的會晤中，雙方針對中美關係及共同關心的國際和地區問題交換看法，坦誠、實質和建設性是雙方對此次會晤的一致評價。

這名官員表示，兩國外長肯定近幾個月來中美在外交、經貿、禁毒、兩軍、人文、人工智慧等領域取得的積極進展，並就展開下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作進行了規劃。

中方稱王毅針對台灣、經貿科技等議題表明了嚴正立場，要求美方不得採取與「拜習」舊金山會晤精神不符，與所作承諾相違背的行動。

此外，此次會晤中，中美討論涉及烏克蘭議題，王毅說，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，從衝突的第二天起就開始呼籲對話解決問題。中方不接受美方的無端指責和施壓。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130218