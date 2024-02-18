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倫敦數以千計民眾上街挺巴勒斯坦 警逮捕12人

2024/2/18 21:03
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）數以千計示威群眾今天走上英國倫敦街頭聲援巴勒斯坦，警方以涉嫌煽動種族仇恨和攻擊急救人員等犯罪事由逮捕12人。

法新社報導，抗議人士齊聚倫敦中心的公園巷（Park Lane），手持標語要求「立刻停火」，並高喊「解放巴勒斯坦」。

英國「反戰聯盟」（Stop the War Coalition）的芮斯（John Rees）告訴法新社說，「民眾非常、非常擔心，已經深陷災難中的拉法（Rafah），還會面臨另一場災難。我希望我們可以避免這個悲劇變成永久性的事件。」

以色列宣布將進攻加薩走廊（Gaza Strip）最南部城市拉法，這將使巴勒斯坦平民無處可逃。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示已在集會現場逮捕12人，其中2人因手舉反猶太的標語牌被捕。

自從去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，促使以色列出兵加薩以來，群眾在週六走上倫敦街頭力挺巴勒斯坦，已變成一項常態活動。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130218

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