巴西地鐵工地坍塌 法國阿爾斯通等被告遭罰15億

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（中央社里約熱內盧17日綜合外電報導）法新社今天看到的判決書指出，巴西法院為2007年導致7人死亡的聖保羅地鐵施工坍塌事故，開罰數名行政主管及多家公司，包括法國交通運輸巨擘阿爾斯通集團（Alstom）。

法新社報導，聖保羅州（Sao Paulo）法院一名法官裁決，當時6名地鐵公司高層主管以及參與地鐵建設計畫的7家公司，其「行政違失行為」導致崩塌事故，並命令他們一共繳交2億4000萬雷亞爾（reais，約合新台幣15億元）罰金。

2007年1月12日，當工人正在巴西經濟首府聖保羅西部進行松林河（Pinheiros）地鐵站的挖掘工程時，地面裂開形成巨大天坑，造成附近道路部份下陷。

法官德利馬波塔（Marcos de Lima Porta）在16日提出的判決書寫道，儘管隧道出現結構不穩跡象，施工方依然「在已經相當脆弱的地點鑽洞，也沒有立刻架設必要的支撐結構」。

這項判決還可再上訴。判決也禁止被告出任公職，還有5年內不准7家公司在巴西簽署政府合約。

被開罰的公司包括巴西建設及工程巨擘OAS（現已更名為Grupo Metha）、Queiroz Galvao、Camargo Correa及奧德布雷契（Odebrecht，現已更名為Novonor）的子公司CBPO。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130218