海地幫派暴力不歇 肯亞增派217名警力

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（中央社太子港18日綜合外電報導）肯亞今天再向加勒比海國家海地派遣217名警察，為其人手不足的維安支援團提供後援；海地幫派暴力猖獗，至今導致100多萬人流離失所。

路透社報導，約10國承諾派遣3100人赴海地支援聯合國部隊，但目前沒有部署多少人員。

法新社報導，去年6月，肯亞為首的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）部署到海地，但聯合國估計，犯罪集團仍控制海地首都太子港約85%地區。

海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天在太子港機場迎接肯亞警察。這支警力將增援去年部署到海地的第一批400名員警。

費艾梅說：「這些增援部隊的到來，代表我國擺脫犯罪網絡控制、恢復和平的關鍵一步。」

肯亞內政部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）今天稍早在聲明中表示，肯亞領導的海地特派團「在減少幫派暴力方面取得了巨大進展，贏得全球讚揚，包括即將卸任和即將上任的美國政府稱許」。

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聯合國表示，去年海地幫派暴力造成至少5601人死亡，比2023年增加約1000人。超過100萬海地人被迫逃離家園，數字是一年前的3倍。

肯亞總統魯托（William Ruto）去年9月表示，最終將部署約2500名警察。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140119