中華電資產活化 簡志誠：2027年累積效益破百億

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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信資產活化，全台機房、土地將朝商辦、住宅等方向開發，子公司光世代合建青埔智慧住宅，預計2026年完工，南港機房轉型的商業大樓今年第2季起招租，董事長簡志誠初估，累積至2027年資產活化的貢獻效益將破新台幣百億元。

中華電信今天舉辦新春媒體交流會，簡志誠表示，在AI加持下，2025年中華電信市值將挑戰兆元。

根據證交所資料，中華電目前市值9735億元，離兆元門檻不遠，簡志誠也透露，會在股利政策上給股東「驚喜」，並補充所謂驚喜，就是配發率要達到100%，甚至破100%，達到歷史新高水準。中華電信2024年每股盈餘4.8元。

簡志誠進一步說明，今年將針對6大領域加碼投資，包括AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化、淨零永續。

針對資產活化的部分，中華電過去幾年的土地資產活化原則傾向「只租不賣」，但受惠子公司光世代建設與遠雄建設在青埔合建分售的智慧住宅大樓，將於2026年完工，簡志誠初估，預計至2027年，中華電資產活化累積貢獻金額將突破百億元，台中及高雄今年也會有開發案進行中。

總經理林榮賜接續說明，中華電資產活化挹注將有一次性收入與連續性收入，南港機房轉型的南港商業大樓預定第2季啟動招租。

中華電在2021年宣布，位於南港、鄰近北部流行音樂中心的舊機房進行遷移，斥資約25億元建設新機房與地下4層、地上13層的商業大樓，發展所需商業辦公空間，預估每年可創造約1.5億元租金收入。

林榮賜進一步說明，人工智慧發展快速，中華電將提供算力服務，攜手企業發展產業AI解決方案，並打造AIDC（AI網路資料中心），進行全光化網路的PoC（概念性驗證），今年台南和高雄就會互連全光網路，未來全台各個IDC機房之間都能相連，不但彼此可分享算力，還能實現比現有速度快百倍、超低延遲、但耗電量降為1%的網路。

在安全韌性上，中華電信建構「海地星空」網路，簡志誠透露，今年在海纜上的投資將有近20億元，新增登陸台灣的海纜有東南亞日本二號海纜（SJC2），以及與美國Meta、Google、日本NTT等投資的Apricot，而第3條台馬四號海纜明年也將完工，並新增1條台澎金海纜。

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中華電表示，獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，預計將於2025年中提供商用服務，簡志誠表示，今年衛星事業預計可挹注10多億元營收貢獻。

此外，簡志誠指出，中華電信每年來自轉投資的營收貢獻大約有425億元，今年將有中華資安、資拓宏宇2間子公司上市櫃，中華電信研究院旗下的InventAI新創育成團隊也將拆分成獨立運營的子公司，力孵小金雞。（編輯：林家嫻）1140211