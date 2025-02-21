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聯合國籲300億募款 援助海地渡過糧食危機

2025/2/21 11:30
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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）海地飽受黑幫暴力蹂躪，有近半人口面臨嚴重糧食不安；聯合國今天呼籲募款9億多美元（約新台幣298億元），盼在2025年能援助這個加勒比海國家390萬人渡過糧食危機。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）所擬2025年人道計畫指出，「2024年一整年，海地人道局勢不斷惡化；武裝暴力造成無止盡的痛苦，對婦女和兒童尤其如此。」

最近幾天，首都太子港（Port-au-Prince）攻擊情形愈演愈烈，據傳安全部隊與武裝幫派之間發生衝突。

法新社報導，今天海地街頭有多處傳出自動武器射擊聲響，流離失所民眾在街上設置路障抗議局勢不安，他們要求獲准返回家園。

海地的半數人口約600萬人需要援助，但由於人道行動資金長期不足，聯合國人道事務協調廳的計畫只能聚焦最需要幫助的人，包括流離失所民眾，以及居住在黑幫控制地區和霍亂疫區的民眾。

人道事務協調廳籲請的2025年9億820萬美元資金援助，已比2024年大幅增加，而2024年請求的6億7400萬美元最終只獲得44%。

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人道事務協調廳表示，海地飢餓率進一步惡化，目前有550萬人面臨嚴重的糧食不安狀況，與2024年3月相比增加11%。550萬人當中有200萬人陷入糧食緊急狀況，有6000人面臨饑荒。

一年來，黑幫進一步加強對首都的控制，暴力行為也愈演愈烈。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140221

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